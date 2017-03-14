Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Локомотив- : -ЦСКА
Футбол  Лестер Сити- : -Севилья
Хоккей  Динамо Москва- : -СКА
Футбол  Ювентус- : -Порту
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

23 сэйва Бобровского помогли «Коламбусу» победить в Филадельфии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия» на домашнем льду уступила «Коламбусу» со счетом 3:5.

В составе победителей дубль оформил Кэм Эткинсон и по разу отличились Сэм Гранье, Зак Веренски и Брэндон Дубински, а у хозяев льда дважды шайбу забросил Трэвис Конечны и единожды Брэйден Шенн.

Российский голкипер гостевой команды Сергей Бобровский отразил 23 из 26 бросков по своим воротам.

«Филадельфия» с 70-ю очками расположилась на 11-й строчке Восточной конференции, а «Коламбус» в ней же занимает третье место, имея в активе 94 балла.

В следующем туре «Блю Джекетс» 17 марта примет «Флориду», а «Флайерз» днем ранее сыграет с «Питтсбургом».

НХЛ
Регулярный чемпионат

Матч

Филадельфия - Коламбус - 3:5 (1:2, 2:1, 0:2)

Голы:

Ганье (Дженнер, Бьоркстранд), 7:42 (0:1). Эткинсон (Веренски), 8:42 (0:2). Конечны (Кутюрье, Гостисбеер), 14:10 (1:2). Шенн (Жиру), 24:23 (2:2). Конечны (Рид, Гудас), 31:03 (3:2). Веренски (Калверт, Джонс), 34:30 (3:3). Дубински (Саад, Джонс), 48:46 (3:4). Эткинсон (Саад), 59:39 (3:5).

Место и дата

14 марта 01:00, Веллс Фарго Центр, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
НХЛ. «Аризона» – «Колорадо», «Ванкувер» – «Бостон» и другие матчи. Онлайн«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей игрового дня в Национальной хоккейной лиге.«Тампа-Бэй» обыграла «Рейнджерс», Кучеров - вторая звезда встречиВ матче регулярного чемпионата НХЛ «Рейнджерс» на домашнем льду уступил «Тампе» со счетом 3:2.«Лучший буллит в истории хоккея» скопировали в русском матче! (видео)«Лучший буллит в истории хоккея» скопировали в русском матче! (видео)Тот шедевр поставил на уши всю Америку. Никита Кучеров сделал это. И теперь у него нашлись последователи.Барри Троц: Возможно, Овечкин сейчас играет лучше, чем в те отрезки сезона, когда забивалГлавный тренер «Вашингтона» Барри Троц после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (2:5) прокомментировал игру форварда Александра Овечкина.Кейн в третий раз за карьеру забил 30 голов за сезонФорвард «Чикаго» Патрик Кейн открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой» (4:2).Теперь Овечкину поможет лишь чудо. Что за жуть с Александром Великим? (видео)Теперь Овечкину поможет лишь чудо. Что за жуть с Александром Великим? (видео)Такого с Александром Овечкиным не было никогда! Он не может забить уже в 10 матчах подряд. И сам говорит, что ему нужно какое-то чудо.Овечкин установил антирекорд, не сумев забросить шайбу в 10 матчах подрядРоссийский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин установил очередной личный антирекорд. Хоккеист не смог забросить шайбу в десятом матче подряд.НХЛ. «Чикаго» обыграл «Миннесоту», «Анахайм» выиграл у «Вашингтона» и другие матчиВсе матчи регулярного чемпионата НХЛ на сайте «Советского спорта».«Сан-Хосе» обыграл «Даллас»Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Сан-Хосе» и «Далласом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 5:1 в пользу «Сан-Хосе».«Анахайм» обыграл «Вашингтон», Овечкин и Кузнецов заработали по одному очкуМатч регулярного чемпионата НХЛ между «Анахаймом» и «Вашингтоном» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 5:2 в пользу «Анахайма».«Монреаль» обыграл «Эдмонтон»Матч регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтоном» и «Монреалем» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 4:1 в пользу «Монреаля».«Детройт» уступил «Рейнджерс», Бучневич отдал результативную передачуМатч регулярного чемпионата НХЛ между «Детройтом» и «Рейнджерс» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 4:1 в пользу «Рейнджерс».Два очка Панарина помогли «Чикаго» обыграть «Миннесоту»«Чикаго» дома обыграл «Миннесоту» (4:2) в регулярном чемпионате НХЛ.«Попробуйте не отпустить русских!» Чех сказал всю правду американцам в лицо«Попробуйте не отпустить русских!» Чех сказал всю правду американцам в лицо«Никто не хочет видеть вас в Корее!» - сказал Якуб Ворачек, когда его попросили высказаться о том, что НХЛ не отпустит игроков на Олимпиаду.Овечкин свалился за бортик в матче с «Лос-Анджелесом» и рассмешил всех (видео)Овечкин свалился за бортик в матче с «Лос-Анджелесом» и рассмешил всех (видео)Не идет игра у Александра Великого – он не может забить уже в девяти матчах подряд. Ну а «Вашингтон» снова потерпел поражение.Тарасенко – вторая звезда дня в НХЛРоссийский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко признан второй звездой игрового дня в НХЛ.«Вашингтон» проиграл «Лос Анджелесу», Овечкин не забил девятый матч подряд«Лос-Анджелес» победил «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).«Питтсбург» одержал пятую победу подряд, победив «Ванкувер»Хоккеисты «Питтсбурга» одержали победу над «Ванкувером» в матче регулярного чемпионата НХЛ.НХЛ. «Ванкувер» проиграл «Питтсбургу», «Лос-Анджелес» победил «Вашингтон» и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ.Решающий гол Гризманна, дубль Тарасенко и требование переиграть матч «Барселона» – «ПСЖ». Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра воскресенья.
Футбол
«Лацио» победил «Торино» и поднялся на четвертое место в Серии А
Футбол
«Челси» обыграл «МЮ» в четвертьфинале Кубка Англии, благодаря голу Канте
Хоккей
Зинэтула Билялетдинов: Сегодня у нас не получилось, готовимся к следующему матчу
Хоккей
Федор Канарейкин: «Авангард» проявил волю и характер в третьей игре с «Ак Барсом»
все новости
Филадельфия
Филадельфиякалендарьстатистика
Коламбус
Коламбускалендарьстатистика
Сергей Бобровский
Сергей Бобровскийвсе новости
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости