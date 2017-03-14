23 сэйва Бобровского помогли «Коламбусу» победить в Филадельфии

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия» на домашнем льду уступила «Коламбусу» со счетом 3:5.

В составе победителей дубль оформил Кэм Эткинсон и по разу отличились Сэм Гранье, Зак Веренски и Брэндон Дубински, а у хозяев льда дважды шайбу забросил Трэвис Конечны и единожды Брэйден Шенн.

Российский голкипер гостевой команды Сергей Бобровский отразил 23 из 26 бросков по своим воротам.

«Филадельфия» с 70-ю очками расположилась на 11-й строчке Восточной конференции, а «Коламбус» в ней же занимает третье место, имея в активе 94 балла.

В следующем туре «Блю Джекетс» 17 марта примет «Флориду», а «Флайерз» днем ранее сыграет с «Питтсбургом».

НХЛ

Регулярный чемпионат