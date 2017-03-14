23 сэйва Бобровского помогли «Коламбусу» победить в Филадельфии
В матче регулярного чемпионата
НХЛ «Филадельфия» на домашнем льду уступила «Коламбусу» со счетом 3:5.
В составе победителей дубль
оформил Кэм Эткинсон и по разу отличились Сэм Гранье, Зак Веренски и Брэндон
Дубински, а у хозяев льда дважды шайбу забросил Трэвис Конечны и единожды
Брэйден Шенн.
Российский голкипер гостевой
команды Сергей Бобровский отразил 23 из 26 бросков по своим воротам.
«Филадельфия» с 70-ю очками
расположилась на 11-й строчке Восточной конференции, а «Коламбус» в ней же
занимает третье место, имея в активе 94 балла.
В следующем туре «Блю Джекетс» 17
марта примет «Флориду», а «Флайерз» днем ранее сыграет с «Питтсбургом».
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Филадельфия - Коламбус - 3:5 (1:2, 2:1, 0:2)
Голы:
Ганье (Дженнер, Бьоркстранд), 7:42 (0:1). Эткинсон (Веренски), 8:42 (0:2). Конечны (Кутюрье, Гостисбеер), 14:10 (1:2). Шенн (Жиру), 24:23 (2:2). Конечны (Рид, Гудас), 31:03 (3:2). Веренски (Калверт, Джонс), 34:30 (3:3). Дубински (Саад, Джонс), 48:46 (3:4). Эткинсон (Саад), 59:39 (3:5).
Место и дата
14 марта 01:00, Веллс Фарго Центр, Онлайн-трансляция