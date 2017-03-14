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«Айлендерс» уступил «Каролине», команды на двоих забросили 12 шайб

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Айлендерс» на домашнем льду уступил «Каролине» со счетом 4:8.

В составе победителей Джейккоб Слэвин оформил хет-трик, дубль у Джеффа Скиннера и Джастина Фолка и один раз отличился Юаким Нордстрем, а у хозяев поля шайбы забросили Райан Строум, Стивен Джионта, Кэлвин де Хаан и Джошуа Хо-Сэнг.

Российский форвард команды из Нью-Йорка Николай Кулемин провел на льду чуть больше 12 минут и отдал одну результативную передачу.

«Айлендерс» с 75-ю очками занимает девятое место в Восточной конференции, а «Каролина» в ней же расположилась на 14-й строчке, имея в активе 67 баллов.

15 марта эти команды вновь сыграют, встреча пройдет в городе Роли на льду PNC-арены.

НХЛ
Регулярный чемпионат

Матч

Айлендерс - Каролина - 4:8 (2:2, 2:4, 0:2)

Голы:

Строум (Лэдд, Хики), 9:11 (1:0). Славин (Линдхольм, Раск), 14:14 (1:1). Нордстрем (Стемпняк, Славин), 14:40 (1:2). Джионта (Кулёмин, Клаттербак), 17:32 (2:2). Де Хаан (Хики, Хо-Санг), 22:43 (3:2). Фолк (Стаал, Хэнифин), 26:51 (3:3). Скиннер (Линдхольм, M. Tennyson), 28:02 (3:4). Фолк (Хэнифин, Райан), 28:58 (3:5). Славин 31:45 (3:6). Хо-Санг (Бьювилье), 33:50 (4:6). Скиннер 43:43 (4:7). Славин (Стаал, Теравайнен), 50:57 (4:8).

Место и дата

14 марта 01:00, Барклайз Центр, Онлайн-трансляция

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