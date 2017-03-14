«Айлендерс» уступил «Каролине», команды на двоих забросили 12 шайб

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Айлендерс» на домашнем льду уступил «Каролине» со счетом 4:8.

В составе победителей Джейккоб Слэвин оформил хет-трик, дубль у Джеффа Скиннера и Джастина Фолка и один раз отличился Юаким Нордстрем, а у хозяев поля шайбы забросили Райан Строум, Стивен Джионта, Кэлвин де Хаан и Джошуа Хо-Сэнг.

Российский форвард команды из Нью-Йорка Николай Кулемин провел на льду чуть больше 12 минут и отдал одну результативную передачу.

«Айлендерс» с 75-ю очками занимает девятое место в Восточной конференции, а «Каролина» в ней же расположилась на 14-й строчке, имея в активе 67 баллов.

15 марта эти команды вновь сыграют, встреча пройдет в городе Роли на льду PNC-арены.

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