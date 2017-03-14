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«Локомотив» – ЦСКА. Начало текстовой трансляции в 19:00 (мск)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В четвертом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина «Локомотив» сыграет с ЦСКА.

Встреча пройдет в Ярославле и начнется в 19:00 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого матча.

Напомним, в трех предыдущих матчах этого противостояния дважды побеждали армейцы (2:1, 4:2) и единожды победа оказывалась за железнодорожниками (4:3).


Кубок Гагарина
1/4 финала
Западная Конференция
Четвертый матч

Матч

Локомотив - ЦСКА

Место и дата

14 марта 19:00, Арена-2000-Локомотив, Онлайн-трансляция

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