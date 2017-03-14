«Локомотив» – ЦСКА. Начало текстовой трансляции в 19:00 (мск)
В четвертом матче серии 1/4
финала Кубка Гагарина «Локомотив» сыграет с ЦСКА.
Встреча пройдет в Ярославле и
начнется в 19:00 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую
трансляцию этого матча.
Напомним, в трех предыдущих
матчах этого противостояния дважды побеждали армейцы (2:1, 4:2) и единожды
победа оказывалась за железнодорожниками (4:3).
Кубок Гагарина
1/4 финала
Западная Конференция
Четвертый матч
Матч
Место и дата
14 марта 19:00, Арена-2000-Локомотив, Онлайн-трансляция
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