«Динамо» (Москва) – СКА. Начало текстовой трансляции в 19:30 (мск)
В четвертом матче серии 1/4
финала Кубка Гагарина московское «Динамо» сыграет со СКА.
Встреча пройдет в Москве и
начнется в 19:30 по местному времени.
«Советский спорт» проведет текстовую
трансляцию этого матча.
Напомним, в трех предыдущих матчах этого противостояния дважды побеждали подопечные Олега Знарка (2:1, 4:2) и единожды победа оказывалась за москвичами (3:2 ОТ).
Кубок Гагарина
1/4 финала
Западная Конференция
Четвертый матч
Матч
Место и дата
14 марта 19:30, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
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