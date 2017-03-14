«Динамо» (Москва) – СКА. Начало текстовой трансляции в 19:30 (мск)

читайте также

«Локомотив» – ЦСКА. Начало текстовой трансляции в 19:00 (мск) В четвертом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина «Локомотив» сыграет с ЦСКА.

Ошибка Ли и испорченный день рождения Билялетдинова. Видеообзор Кубка Гагарина Самые яркие моменты третьих матчей 1/4 финала Кубка Гагарина Восточной конференции.

Зинэтула Билялетдинов: Сегодня у нас не получилось, готовимся к следующему матчу Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал домашнее поражение от «Авангарда» (3:4 ОТ) в третьем матче второго раунда Кубка Гагарина.

Федор Канарейкин: «Авангард» проявил волю и характер в третьей игре с «Ак Барсом» Главный тренер «Авангарда» Федор Канарейкин прокомментировал гостевую победу над «Ак Барсом» (4:3 О.Т.) в третьем матче второго раунда Кубка Гагарина.

Птичка Биллу опять нагадила! «Барсы» уступили «ястребам» в день рождения тренера Билялетдинову еще ни разу в КХЛ не удалось победить в свой день рождения. И трижды «барсы» уступали 13 марта «ястребам». Сегодня – 3:4 ОТ.

«Авангард» сократил счет в серии с «Ак Барсом» «Ак Барс» дома уступил «Авангарду» (3:4 О.Т.) в третьем матче ½ финала плей-офф КХЛ в Восточной конференции.

«Лучший буллит в истории хоккея» скопировали в русском матче! (видео) Тот шедевр поставил на уши всю Америку. Никита Кучеров сделал это. И теперь у него нашлись последователи.

«А почему Дацюк так в «Детройте» никого не убивал?» Реакция Америки (видео) Павел Дацюк в воскресенье был изгнан со льда в матче с «Динамо». А в понедельник лига сняла наказание с капитана СКА.

Валерий Каменский: В случае с Широковым виноват тот, кто не закрыл калитку Председатель Спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ Валерий Каменский дал комментарий обозревателю «Советского спорта».

Валерий Каменский: Павел Дацюк провел чистый силовой прием Председатель Спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ Валерий Каменский дал комментарий обозревателю «Советского спорта».

«Динамо» попросило болельщиков не кидать монеты и не поднимать плакаты про судей Московское «Динамо» в преддверии четвертого матча серии плей-офф КХЛ со СКА выступило с обращением к своим болельщикам.

День рекорда и хет-триков. «Магнитка» вновь обыграла «Барыс» «Магнитка» выиграла третий матч подряд у «Барыса» и повела в серии 3-0.

Сергей Зубов назначен главным тренером ХК «Сочи» ХК «Сочи» объявил о назначении Сергея Зубова главным тренером.

«Магнитка» одержала третью победу в серии с «Барысом», у Зарипова и Бойда – по хет-трику «Барыс» дома уступил магнитогорскому «Металлургу» (3:5) в третьем матче ½ финала плей-офф КХЛ в Восточной конференции.

Вратарь «Лады» Ежов близок к переходу в «Нефтехимик» Голкипер «Лады» и олимпийской сборной России Илья Ежов, скорее всего, продолжит карьеру в «Нефтехимике», сообщил агентству «Р-Спорт» источник, знакомый с ситуацией.

Андрей Сафронов: «Динамо» надо забивать свои голы, а не искать ошибки в удалениях Генеральный директор московского «Динамо» Андрей Сафронов считает, что во втором раунде Кубка Гагарина со СКА команда должна реализовывать свои голевые моменты, а не искать причину поражений в ошибочных удалениях.

В системе «Куньлуня» появится команда МХЛ Молодежная команда из системы «Куньлунь Ред Стар» сыграет в следующем сезоне МХЛ, сообщил вице-президент КХЛ по хоккейным операциям Георгий Кобылянский.

«Йокерит» продолжит выступать в КХЛ, в команду перейдет Контиола «Йокерит» в следующем сезоне останется в КХЛ, соответствующие переговоры между руководством клуба и лигой прошли успешно, информировал Urheilulehti.fi.

Сергей Борисов: «Авангард» зацепиться за серию с «Ак Барсом», 4-0 в серии не будет Эксперт «КХЛ ТВ» Сергей Борисов рассказал, чего ждет от двух матчей полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции КХЛ «Авангард» – «Ак Барс» в Казани.