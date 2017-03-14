«Лестер» – «Севилья». Начало текстовой трансляции в 22:45 (мск)
В ответном матче 1/8 финала Лиги
чемпионов «Лестер Сити» сыграет с «Севильей».
Встреча пройдет на стадионе «Кинг
Пауэр» в Лестере и начнется в 22:45 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет
текстовую трансляцию этого противостояния.
Напомним, первый матч завершился
победой испанской команды со счетом 2:1.
Лига чемпионов
1/8 финала
Ответный матч
Матч
Место и дата
14 марта 22:45, Кинг Пауэр, Текстовая трансляция
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