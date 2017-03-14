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«Лестер» – «Севилья». Начало текстовой трансляции в 22:45 (мск)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Лестер Сити» сыграет с «Севильей».

Встреча пройдет на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере и начнется в 22:45 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Напомним, первый матч завершился победой испанской команды со счетом 2:1.

Лига чемпионов
1/8 финала
Ответный матч

Матч

Лестер Сити - Севилья

Место и дата

14 марта 22:45, Кинг Пауэр, Текстовая трансляция

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