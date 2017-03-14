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Кими Райкконен: Хватит ли нам темпа в гонках? Сейчас рано судить

Источник:  Autosport.com.ruКомментарии

Финский пилот «Феррари» Кими Райкконен, показавший лучший результат на предсезонных тестах в Барселоне, заявил, что еще рано говорить об успехе.

«И у нас случались в этот раз неурядицы, однако по сравнению с прошлым годом мы явно прибавили. Когда атакуешь на пределе, неудивительно, что что-то может пойти не так, автомобиль все равно получился надежным. Наши парни проделали просто невероятную работу.

Первое ощущение от машины: ей приятно управлять. Хватит ли нам темпа в гонках? Я не знаю, потому что сейчас рано судить. Но по сравнению с прошлым годом ситуация складывается в нашу пользу».

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