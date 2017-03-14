Шайба Малкина не спасла «Питтсбург» от поражения «Калгари»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Калгари» на домашнем льду в серии буллитов обыграл «Питтсбург» со счетом 4:3.

Основное время матча завершилось со счетом 3:3. В составе победителей голами отметились Мэтт Стэйджан, Деннис Уайдман и Джонни Годро, а у гостей шайбы забросили Конор Шири, Евгений Малкин и Сидни Кросби. В овертайме победитель также не определился.

Победный буллит реализовал Крис Вертсиг.

«Калгари» с 82 очками занимает четвертое место в Западной конференции, а «Питтсбург» расположился на второй строчке на Востоке, имея в активе 95 баллов.

В следующем туре «пингвины» 16 февраля на выезде сыграют с «Филадельфией», а «Флэймз» в этот же день примет «Бостон».

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