Шайба Малкина не спасла «Питтсбург» от поражения «Калгари»
В матче регулярного чемпионата
НХЛ «Калгари» на домашнем льду в серии буллитов обыграл «Питтсбург» со счетом
4:3.
Основное время матча завершилось
со счетом 3:3. В составе победителей голами отметились Мэтт Стэйджан, Деннис
Уайдман и Джонни Годро, а у гостей шайбы забросили Конор Шири, Евгений Малкин и
Сидни Кросби. В овертайме победитель также не определился.
Победный буллит реализовал Крис
Вертсиг.
«Калгари» с 82 очками занимает
четвертое место в Западной конференции, а «Питтсбург» расположился на второй
строчке на Востоке, имея в активе 95 баллов.
В следующем туре «пингвины» 16
февраля на выезде сыграют с «Филадельфией», а «Флэймз» в этот же день примет «Бостон».
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Калгари - Питтсбург - 4:3 Б. (1:2, 1:0, 1:1, 0:0, 1:0)
Голы:
Шири (Кросби, Гентзел), 2:54 (0:1). Энгелланд (Стэйджан, Чиассон), 13:48 (1:1). Малкин (Куниц, Кессел), 15:51 (1:2). Уайдман (Верстиг, Беннетт), 21:34 (2:2). Годро (Верстиг), 45:22 (3:2). Кросби (Шири, Гентзел), 56:29 (3:3).
Победный буллит:
Верстиг - 4:3.
Место и дата
14 марта 03:00, Скотиабанк Сэддлдоум, Онлайн-трансляция