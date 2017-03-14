Победа «Челси» над «МЮ» в Кубке Англии, два очка Кучерова и 23 сэйва Бобровского. Главные новости утра
«Советский спорт» предлагает вам
начать день с главных новостей утра вторника.
1. Гол Н’Голо Канте принес победу
«Челси» над «Манчест Юнайтед» в матче 1/4 финала Кубка Англии.
Комментарии тренеров: Антонио
Конте; Жозе Моуринью.
2. В результате жеребьевки
определились все полуфинальные пары Кубка Англии.
3. В заключительном матче 19-го
тура чемпионата России «Краснодар» одержал волевую победу в матче с «Локомотивом».
4. «Лацио» победил «Торино» и
поднялся на четвертое место в Серии А.
5. «Бенфика» разгромила «Белененсеш»
и вернулась в лидеры чемпионата Португалии.
6. В ночь с понедельника на
вторник в НХЛ и в НБА прошло по восемь матчей регулярного чемпионата.
7. «Тампа-Бэй» обыграла «Рейнджерс»,
российский форвард Никита Кучеров признан второй звездой встречи.
8. 23 сэйва Сергея Бобровского
помогли «Коламбусу» победить в Филадельфии.
9. «Питтсбург» в серии буллитов
уступил «Калгари», в активе Евгения Малкина одна шайба.
10. «Айлендерс» и «Каролина» на двоих забросили 12 шайб, ну а сильнее оказались гости.
Цитата дня: «Проиграли матч за 15 минут», - Юрий Семин о встрече с «Краснодаром».
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