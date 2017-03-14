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Победа «Челси» над «МЮ» в Кубке Англии, два очка Кучерова и 23 сэйва Бобровского. Главные новости утра

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра вторника.

1. Гол Н’Голо Канте принес победу «Челси» над «Манчест Юнайтед» в матче 1/4 финала Кубка Англии.

Комментарии тренеров: Антонио Конте; Жозе Моуринью.

2. В результате жеребьевки определились все полуфинальные пары Кубка Англии.

3. В заключительном матче 19-го тура чемпионата России «Краснодар» одержал волевую победу в матче с «Локомотивом». 

4. «Лацио» победил «Торино» и поднялся на четвертое место в Серии А.

5. «Бенфика» разгромила «Белененсеш» и вернулась в лидеры чемпионата Португалии.

6. В ночь с понедельника на вторник в НХЛ и в НБА прошло по восемь матчей регулярного чемпионата.

7. «Тампа-Бэй» обыграла «Рейнджерс», российский форвард Никита Кучеров признан второй звездой встречи.

8. 23 сэйва Сергея Бобровского помогли «Коламбусу» победить в Филадельфии.

9. «Питтсбург» в серии буллитов уступил «Калгари», в активе Евгения Малкина одна шайба.

10. «Айлендерс» и «Каролина» на двоих забросили 12 шайб, ну а сильнее оказались гости.

Цитата дня: «Проиграли матч за 15 минут», - Юрий Семин о встрече с «Краснодаром».

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