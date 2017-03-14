«Денвер» обыграл «Лейкерс», Мозгов участия в матче не принимал
Баскетболисты «Денвера» одержали победу над «Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА.
Встреча завершилась со счетом 129:101 в пользу хозяев. Российский центровой команды из Лос-Анджелеса Тимофей Мозгов участия в игре не принимал.
После 67 матчей «Денвер» занимает восьмое место в Западной конференции НБА, «Лейкерс» замыкают турнирную таблицу на Западе.
Матч
Место и дата
14 марта 05:30, Пепси Центр, Онлайн-трансляция
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