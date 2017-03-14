Монфис победил Изнера и вышел в четвертый круг турнира в в Индиан-Уэллсе
Французский теннисист Гаэль Монфис вышел в четвертый круг турнира в Индиан-Уэллсе.
В третьем круге теннисист обыграл американца Джона Изнера со счетом 6:2, 6:4. Соперники провели на корте 1 час 8 минут.
В следующем раунде Монфис встретится с автрийцем Домиником Тимом.
Индиан-Уэллс (США)
Турнир ATP BNP Paribas Open
Призовой фонд 6 993 450 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Матч
Монфис Г. (Франция) - Изнер Д. (США) - 6:2, 6:4
Место и дата
14 марта 06:30, , Онлайн-трансляция
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