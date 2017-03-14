Ринат Билялетдинов: «Спартаку» нельзя расслабляться

Экс-наставник «Рубина» Ринат Билялетдинов оценил шансы «Спартака» на чемпионство в этом сезоне.

- «Спартаку» нельзя расслабляться. С одной стороны, восемь очков - это много, но стоит проиграть два матча, и от этого преимущества не останется ничего. Тем более игра красно-белых в матче с «Анжи» была далеко не самой лучшей. Поэтому «Спартаку» нельзя расслабляться даже в играх с аутсайдерами, - сказал «Известиям» Билялетдинов.

После 19 матчей «Спартак» единолично лидирует в чемпионате России, в активе команды 44 очка. Вторую и третью строчки занимают ЦСКА и «Зенит». У обеих команд по 36 очков. «Спартак» не выигрывал официальных титулов с июня 2003 года, когда одержал победу в финале Кубка России. Последнее золото красно-белых в чемпионате России датируется ноябрем 2001 года.