Борис Игнатьев: «Зенит» по-прежнему лихорадит

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев оценил игру «Зенита» в нынешнем сезоне.

- «Зенит» по-прежнему лихорадит, и команда все дальше и дальше не только от золота, но и от Лиги чемпионов, сказал «Известиям» Игнатьев. - Сейчас главным преследователем «Спартака» в большей степени кажется именно ЦСКА. Хотя оценивать их победу над «Томью» тоже трудно, в связи с тем что соперник играет исключительно молодежью. «Амкар» сумел навязать «Зениту» свою игру и заслуженно победил. Уже второй сезон подряд Гаджиев выжимает из пермяков больше, чем максимум. А ссылки на судейство здесь неуместны - питерцы уже не первый раз за сезон проигрывают не превосходящему их в классе сопернику. Они были разгромлены в Кубке России «Анжи» (0:4), вылетели после «Андерлехта» из Лиги Европы. И во всех этих проблемах точно не могут быть виноваты судьи.

После 19 матчей «Спартак» единолично лидирует в чемпионате России, в активе команды 44 очка. Вторую и третью строчки занимают ЦСКА и «Зенит». У обеих команд по 36 очков.