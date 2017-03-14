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Польская организация KSW предложила провести бой Федору Емельяненко

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Польская организация смешанных единоборств KSW предложила российскому бойцу Федору Емельяненко провести поединок под своей эгидой, сообщил глава организации Марцин Левандовски.

- Еще будучи в Японии, я предложил Джерри Миллену (вице-президент организации Rizin - прим. ТАСС) идею организовать бой Федора в KSW. Это было бы интересно, - сказал Левандовски ТАСС. 

Емельяненко в настоящий момент выступает в организации Bellator, при этом его контракт не является эксклюзивным и позволяет проводить бои в других промоушенах. Дебютный поединок россиянина в Bellator с американцем Мэттом Митрионом был отменен за несколько часов до начала в связи с тем, что у американца были обнаружены камни в почках.

Не исключено, что следующий бой Емельяненко проведет в мае-июне 2017 года. Его контракт с организацией Bellator рассчитан на три боя.

В KSW выступает один из сильнейших людей планеты, в прошлом известный «стронгмен» Мариуш Пудзяновский. Чемпионом польской организации является уроженец Грозного Мамед Халидов.
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