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Александр Самедов: Не футболисты виноваты в своих высоких зарплатах

Источник:  «Аргументы и Факты»Комментарии

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов высказал свое мнение по поводу высоких зарплат футболистов.

- Но в том, что зарплаты такие высокие, точно не футболисты виноваты. Может, мне и хочется сказать: «Да, это действительно так». Но не могу. Никто добровольно не откажется от хорошей зарплаты. Все хотят обеспечивать свою семью, жить в лучших условиях. Может быть, это не будет долго продолжаться, и скоро все изменится.  

- Почему наши игроки не стремятся уезжать в европейские клубы? 

- Много факторов. Я слышал, что предложения есть, наших зовут в топовые западные клубы. Просто это не носит массовый характер, потому что в России комфортнее играть. Дома очень хорошо платят, и при таком уровне зарплат нет смысла ехать в другую страну, - цитирует Самедова «Аргументы и факты».

Напомним, что Самедов перешел в «Спартак» в январе 2017 года, до этого он выступал за «Локомотив», «Динамо» и «Москву».  

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