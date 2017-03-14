Мустафина решила продать автомобиль, подаренный за победу на ОИ-2016

Олимпийская чемпионка Алия Мустафина решила продать автомобиль, подаренный ей за золотую медаль на играх в Рио-де-Жанейро.

«Друзья, продаю свою машину BMW X6 xDrive35i. Была подарена за олимпийское золото в августе 2016, эксклюзивная модель. В отличном состоянии, относилась бережно, ездила аккуратно честное слово. Автомобиль отличный, очень повезет тому, кому он достанется. Не хочется с ним расставаться, но так складываются обстоятельства», - написала Мустафина в Instagram.

Напомним, что гимнастка на ОИ-2016 завоевала золото на брусьях, серебро в командных соревнованиях и бронзу в личном многоборье. На ОИ-2012 в Лондоне Мустафина выиграла такой же комплект наград, что и Рио, добавив к нему бронзу в вольных упражнениях.