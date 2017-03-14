Матч «Спартак» – «Анжи» стал самым посещаемым в 19-м туре

Матчи 19-го тура премьер-лиги посетили 96743 зрителя, средняя аудитория одного матча составила 12093. Стадионы заполнились на 49%.

Самым посещаемым стал матч «Спартак» – «Анжи», который собрал 34456 болельщиков. А наименьшее количество зрителей было на игре «Рубин» – «Оренбург» – всего 3459.

После 19-го тура средняя посещаемость матчей премьер-лиги этого сезона составляет 11146 человек, а заполняемость стадионов – 47%.