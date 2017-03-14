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WADA не будет запрещать спортсменам принимать препараты от астмы

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Президент WADA Крейг Риди сообщил, что организация не будет запрещать спортсменам употреблять лекарства от астмы.

- Моя жена, например, астматик, но она играет в гольф, хоть и на любительском уровне. У меня складывается впечатление, что тема терапевтических исключений для России стала новостью. В России, например, где суровая зима и жаркое лето, люди нуждаются в лекарствах от простуды, и в разрешении на использование запрещенных препаратов по медицинским показаниям нет ничего страшного. Я не хочу никому запрещать принимать лекарства, - сказал Риди ТАСС.

Ранее Олимпийский комитет Швеции выступил с требованием ужесточить правила для спортсменов, принимающих препараты от астмы.

Напомним, в прошлом году норвежец Мартин Йонсруд Сундбю был дисквалифицирован на два месяца за превышение допустимой нормы сальбутамола, который является препаратом для лечения астмы. Он был дисквалифицирован на два месяца. Позднее WADA ужесточило правила применения этого препарата. 

Ранее заместитель председателя медицинского комитета Международной федерации лыжного спорта (FIS) норвежец Инггард Лерей рассказал, что более 40 % лыжников из России, Скандинавии и Канады страдают от астмы.  

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