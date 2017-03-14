Ди Мария на 80% уйдет из «ПСЖ» летом

Поражение «Пари Сен-Жермен» от «Барселоны» (1:6) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов на «Камп Ноу» может повлечь за собой уход ведущих игроков в летнее трансферное окно.

По данным Téléfoot, над предложениями из других клубов раздумывают защитник Маркиньос, а также полузащитники Анхель Ди Мария, Марко Верратти и Блез Матюиди.

Ближе всех к уходу аргентинец. На 80% Ди Мария начнет новый сезон в другой команде. Главным претендентом на него остается «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Китайский клуб Фабио Каннаваро зимой уже выходил на игрока, но тогда трансфер не состоялся. Летом Ди Мария может вернуться к варианту из Китая. В этом случае у «ПСЖ» будет возможность отбить средства, потраченные на приобретение полузащитника из «Манчестер Юнайтед» (63 миллиона евро).

На других лидеров «ПСЖ» также есть спрос. На Верратти претендуют «Барселона», «Челси» и «Бавария». «Челси», «Барселона», а также «Манчестер Юнайтед» заинтересованы в Маркиньосе. А Матюиди может оказаться в «Ювентусе», который уже делал запрос о трансфере игрока.