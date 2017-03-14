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Александр Самедов: У Черчесова в сборной все получится

Источник:  «Аргументы и Факты»Комментарии

Полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Самедов верит, что у Станислава Черчесова все получится в национальной команде.

— Получится. Как футболист, находящийся внутри команды, я просто по-другому не могу сказать. Для чего мне тогда выходить играть за сборную, если я в это не верю? Мы стараемся. 

— Почему не получилось у Слуцкого, Капелло, Адвоката?

— Частично не получилось. Ведь сборная выходила в финальную часть мирового и европейского первенств. На ЧМ-2014 и на Евро-2016 была абсолютно разная атмосфера в команде. На чемпионате мира мы были зажатыми. На Евро всё было гораздо позитивнее, мы были раскрепощены. Но в итоге результат примерно одинаковый: провал. Но не потому, что это, как говорят, «наш уровень». Мы могли и были обязаны лучше выступить и в Бразилии, и во Франции. Чего-то не хватило. Не знаю, чего, - цитируют Самедова «Аргументы и факты».

Напомним, что Черчесов возглавил сборную после отставки Леонида Слуцкого в августе 2016 года. В настоящее время национальная команда готовится к домашнему Кубку конфедераций в 2017 году и чемпионату мира в 2018. 

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