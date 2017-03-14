Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Локомотив- : -ЦСКА
Футбол  Лестер Сити- : -Севилья
Хоккей  Динамо Москва- : -СКА
Футбол  Ювентус- : -Порту
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Калгари» повторил клубный рекорд по продолжительности победной серии за один сезон

Комментарии

Победа над «Питтсбургом» (4:3 Б) стала для «Калгари» десятой подряд. Тем самым «огоньки» повторили клубный рекорд по продолжительности победной серии за один сезон.

В последний раз «Калгари» выигрывал в десяти матчах подряд за один чемпионат в сезоне 1978/1979.

Напомним, что в рамках победной серии «Калгари» обыграл «Нэшвилл» (6:5 OT), «Тампу-Бэй» (3:2), «Флориду» (4:2), «Каролину» (3:1), «Лос-Анджелес» (2:1 OT), «Детройт» (3:2 OT), «Айлендерс» (5:2), «Монреаль» (5:0), «Виннипег» (3:0) и «Питтсбург» (4:3 Б).

Установить новый клубный рекорд «Калгари» может в ночь на 16 марта в случае победы дома над «Бостоном».

Добавим, что благодаря победной серии команда поднялась на второе место Тихоокеанского дивизиона.

Матч

Калгари - Питтсбург - 4:3 Б. (1:2, 1:0, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы:

Шири (Кросби, Гентзел), 2:54 (0:1). Энгелланд (Стэйджан, Чиассон), 13:48 (1:1). Малкин (Куниц, Кессел), 15:51 (1:2). Уайдман (Верстиг, Беннетт), 21:34 (2:2). Годро (Верстиг), 45:22 (3:2). Кросби (Шири, Гентзел), 56:29 (3:3).

Победный буллит:

Верстиг - 4:3.

Место и дата

14 марта 03:00, Скотиабанк Сэддлдоум, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Чудинов останется в СКА еще на сезонЗащитник СКА Максим Чудинов продолжит выступать за питерский клуб в следующем сезоне, сообщает Федеральное агентство новостей.Снова ждем Овечкина? Кто приедет в сборную России на чемпионат мира из АмерикиСнова ждем Овечкина? Кто приедет в сборную России на чемпионат мира из АмерикиЗа месяц до начала плей-офф Кубка Стэнли можно прикинуть, кого получит сборная России на чемпионат мира.Славин, Маршанд и Аткинсон – звезды дня в НХЛЗащитник «Каролины» Джейкоб Славин признан первой звездой дня в НХЛ.Победа «Челси» над «МЮ» в Кубке Англии, два очка Кучерова и 23 сэйва Бобровского. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра вторника.НХЛ. «Аризона» обыграла «Колорадо», «Ванкувер» уступил «Бостону» и другие матчи«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей игрового дня в Национальной хоккейной лиге.Шайба Малкина не спасла «Питтсбург» от поражения «Калгари»В матче регулярного чемпионата НХЛ «Калгари» на домашнем льду в серии буллитов обыграл «Питтсбург» со счетом 4:3.«Айлендерс» уступил «Каролине», команды на двоих забросили 12 шайбВ матче регулярного чемпионата НХЛ «Айлендерс» на домашнем льду уступил «Каролине» со счетом 4:8.23 сэйва Бобровского помогли «Коламбусу» победить в ФиладельфииВ матче регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия» на домашнем льду уступила «Коламбусу» со счетом 3:5.«Тампа-Бэй» обыграла «Рейнджерс», Кучеров – вторая звезда встречиВ матче регулярного чемпионата НХЛ «Рейнджерс» на домашнем льду уступил «Тампе» со счетом 3:2.«Лучший буллит в истории хоккея» скопировали в русском матче! (видео)«Лучший буллит в истории хоккея» скопировали в русском матче! (видео)Тот шедевр поставил на уши всю Америку. Никита Кучеров сделал это. И теперь у него нашлись последователи.Барри Троц: Возможно, Овечкин сейчас играет лучше, чем в те отрезки сезона, когда забивалГлавный тренер «Вашингтона» Барри Троц после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (2:5) прокомментировал игру форварда Александра Овечкина.Кейн в третий раз за карьеру забил 30 голов за сезонФорвард «Чикаго» Патрик Кейн открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой» (4:2).Теперь Овечкину поможет лишь чудо. Что за жуть с Александром Великим? (видео)Теперь Овечкину поможет лишь чудо. Что за жуть с Александром Великим? (видео)Такого с Александром Овечкиным не было никогда! Он не может забить уже в 10 матчах подряд. И сам говорит, что ему нужно какое-то чудо.Овечкин установил антирекорд, не сумев забросить шайбу в 10 матчах подрядРоссийский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин установил очередной личный антирекорд. Хоккеист не смог забросить шайбу в десятом матче подряд.НХЛ. «Чикаго» обыграл «Миннесоту», «Анахайм» выиграл у «Вашингтона» и другие матчиВсе матчи регулярного чемпионата НХЛ на сайте «Советского спорта».«Сан-Хосе» обыграл «Даллас»Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Сан-Хосе» и «Далласом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 5:1 в пользу «Сан-Хосе».«Анахайм» обыграл «Вашингтон», Овечкин и Кузнецов заработали по одному очкуМатч регулярного чемпионата НХЛ между «Анахаймом» и «Вашингтоном» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 5:2 в пользу «Анахайма».«Монреаль» обыграл «Эдмонтон»Матч регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтоном» и «Монреалем» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 4:1 в пользу «Монреаля».«Детройт» уступил «Рейнджерс», Бучневич отдал результативную передачуМатч регулярного чемпионата НХЛ между «Детройтом» и «Рейнджерс» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 4:1 в пользу «Рейнджерс».Два очка Панарина помогли «Чикаго» обыграть «Миннесоту»«Чикаго» дома обыграл «Миннесоту» (4:2) в регулярном чемпионате НХЛ.
Футбол
Александр Самедов: Не футболисты виноваты в своих высоких зарплатах
MMA
Польская организация KSW предложила провести бой Федору Емельяненко
Футбол
Ринат Билялетдинов: «Спартаку» нельзя расслабляться
Хоккей
Шайба Малкина не спасла «Питтсбург» от поражения «Калгари»
все новости
Калгари
Калгарикалендарьстатистика
Питтсбург
Питтсбургкалендарьстатистика
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости