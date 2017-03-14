«Калгари» повторил клубный рекорд по продолжительности победной серии за один сезон

Победа над «Питтсбургом» (4:3 Б) стала для «Калгари» десятой подряд. Тем самым «огоньки» повторили клубный рекорд по продолжительности победной серии за один сезон.

В последний раз «Калгари» выигрывал в десяти матчах подряд за один чемпионат в сезоне 1978/1979.

Напомним, что в рамках победной серии «Калгари» обыграл «Нэшвилл» (6:5 OT), «Тампу-Бэй» (3:2), «Флориду» (4:2), «Каролину» (3:1), «Лос-Анджелес» (2:1 OT), «Детройт» (3:2 OT), «Айлендерс» (5:2), «Монреаль» (5:0), «Виннипег» (3:0) и «Питтсбург» (4:3 Б).

Установить новый клубный рекорд «Калгари» может в ночь на 16 марта в случае победы дома над «Бостоном».

Добавим, что благодаря победной серии команда поднялась на второе место Тихоокеанского дивизиона.