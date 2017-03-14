«Калгари» повторил клубный рекорд по продолжительности победной серии за один сезон
Победа над «Питтсбургом»
(4:3 Б) стала для «Калгари» десятой подряд. Тем самым «огоньки» повторили клубный
рекорд по продолжительности победной серии за один сезон.
В последний раз «Калгари» выигрывал в десяти матчах подряд за один чемпионат в сезоне 1978/1979.
Напомним, что в рамках победной серии «Калгари» обыграл «Нэшвилл» (6:5 OT), «Тампу-Бэй» (3:2), «Флориду» (4:2), «Каролину» (3:1), «Лос-Анджелес» (2:1 OT), «Детройт» (3:2 OT), «Айлендерс» (5:2), «Монреаль» (5:0), «Виннипег» (3:0) и «Питтсбург» (4:3 Б).
Установить новый клубный рекорд «Калгари» может в ночь на 16 марта в случае победы дома над «Бостоном».
Добавим, что благодаря победной серии команда поднялась на второе место Тихоокеанского дивизиона.
Матч
Калгари - Питтсбург - 4:3 Б. (1:2, 1:0, 1:1, 0:0, 1:0)
Голы:
Шири (Кросби, Гентзел), 2:54 (0:1). Энгелланд (Стэйджан, Чиассон), 13:48 (1:1). Малкин (Куниц, Кессел), 15:51 (1:2). Уайдман (Верстиг, Беннетт), 21:34 (2:2). Годро (Верстиг), 45:22 (3:2). Кросби (Шири, Гентзел), 56:29 (3:3).
Победный буллит:
Верстиг - 4:3.
Место и дата
14 марта 03:00, Скотиабанк Сэддлдоум, Онлайн-трансляция