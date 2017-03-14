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Чудинов останется в СКА еще на сезон

Источник:  Федеральное агентство новостей (ФАН)Комментарии

Защитник СКА Максим Чудинов продолжит выступать за питерский клуб в следующем сезоне, сообщает Федеральное агентство новостей.

26-летний защитник сборной России не получил предложений из НХЛ, поэтому продолжит отрабатывать контракт с армейцами. Его соглашение с клубом действует до конца апреля 2018 года.

В конце прошлого года Чудинову поступило несколько предложений из НХЛ, однако тогда руководство петербургского клуба убедило хоккеиста остаться в России. 

В текущем сезоне защитник провел 42 матча регулярного чемпионата и принял участие в одном матче плей-офф, набрав 15 (4+11) очков. 

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