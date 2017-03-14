КДК РФС накажет «Локомотив» за скандирования болельщиками ненормативной лексики

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС рассмотрит скандирования ненормативной лексики болельщиками «Локомотива» в матче 19-го тура РФПЛ против «Краснодара», сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

- По этому матчу мы рассмотрим следующие нарушения: задержка игры на три минуты по вине команды «Локомотив», ее болельщики скандировали ненормативную лексику, а также главный тренер клуба Юрий Семин выходил за пределы технической зоны, - сообщил Григорьянц ТАСС.

Заседание КДК РФС состоится в среду в 14:00 мск.

Напомним, что железнодорожники уступили «Краснодару» со счетом 1:2 в домашней встрече, ведя по ходу матча.