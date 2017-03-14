КДК РФС накажет «Локомотив» за скандирования болельщиками ненормативной лексики
Контрольно-дисциплинарный комитет РФС рассмотрит скандирования ненормативной лексики болельщиками «Локомотива» в матче 19-го тура РФПЛ против «Краснодара», сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
- По этому матчу мы рассмотрим следующие нарушения: задержка игры на три минуты по вине команды «Локомотив», ее болельщики скандировали ненормативную лексику, а также главный тренер клуба Юрий Семин выходил за пределы технической зоны, - сообщил Григорьянц ТАСС.
Заседание КДК РФС состоится в среду в 14:00 мск.
Напомним, что железнодорожники уступили «Краснодару» со счетом 1:2 в домашней встрече, ведя по ходу матча.
Матч
Локомотив - Краснодар - 1:2 (1:0)
Голы
Игнатьев 36 (1:0). Мамаев 56 (1:1). Вандерсон 64 (1:2).
Состав
Локомотив: Гилерме, Янбаев, Пейчинович, Чорлука, Кверквелия, Денисов В., Фернандеш, Денисов И., Игнатьев (Коломейцев, 62), Миранчук А., Майкон
Краснодар: Синицын, Шишкин, Гранквист, Калешин, Налдо, Рамирес, Перейра, Классон (Окриашвили, 73), Газинский, Жигулёв (Мамаев, 55), Вандерсон
Предупреждения:
нет - Синицын, 90
Судья:
Виталий Мешков (Россия)
Место и дата
13 марта 19:30, Локомотив, Текстовая трансляция