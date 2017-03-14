Антонио Конте: Что произошло за пределами поля? Это цирк

Главный тренер «Челси» Антонио Конте после матча ¼ финала Кубка Англии с «Манчестер Юнайтед» (1:0) на стадионе «Стэмфорд Бридж» высказался об удалении полузащитника соперников Андера Эрреры.

«На протяжении 25 минут Азар просто не мог играть в футбол, его все время били по ногам. Что это за тактика: выходить и бить соперника? По мне это не футбол.

Порой талантливых игроков пытаются просто запугать. Судьи должны защищать их, чтобы они не заканчивали матч с тяжелой травмой. А удары сзади – это очень опасно.

Что касается того, что произошло за пределами поля – это цирк. Неважно, что делают тренеры. Надо сказать, что четвертый судья хорошо справился с ситуацией. А вообще это вполне нормально для такого рода матчей», – приводит Sky Sports слова Конте.

Напомним, после удаления Эрреры между Конте и главным тренером «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью произошла стычка.

«Челси» вышел в ½ финала Кубка Англии, где сыграет с «Тоттенхэмом».

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча