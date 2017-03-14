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Антонио Конте: Что произошло за пределами поля? Это цирк

Источник:  Sky SportsКомментарии

Главный тренер «Челси» Антонио Конте после матча ¼ финала Кубка Англии с «Манчестер Юнайтед» (1:0) на стадионе «Стэмфорд Бридж» высказался об удалении полузащитника соперников Андера Эрреры.

«На протяжении 25 минут Азар просто не мог играть в футбол, его все время били по ногам. Что это за тактика: выходить и бить соперника? По мне это не футбол.

Порой талантливых игроков пытаются просто запугать. Судьи должны защищать их, чтобы они не заканчивали матч с тяжелой травмой. А удары сзади – это очень опасно.

Что касается того, что произошло за пределами поля – это цирк. Неважно, что делают тренеры. Надо сказать, что четвертый судья хорошо справился с ситуацией. А вообще это вполне нормально для такого рода матчей», – приводит Sky Sports слова Конте.

Напомним, после удаления Эрреры между Конте и главным тренером «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью произошла стычка.

«Челси» вышел в ½ финала Кубка Англии, где сыграет с «Тоттенхэмом».

Матч

Челси - Манчестер Юнайтед - 1:0 (0:0)

Голы

Канте 52 (1:0).

Состав

Челси: Куртуа, Аспиликуэта, Луиз, Алонсо, Кэйхилл, Канте, Виллиан (Фабрегас, 81), Матич, Азар, Мозес (Зума, 90), Коста (Батшуайи, 90)

Манчестер Юнайтед: де Хеа, Дармиан, Джонс, Рохо, Смоллинг, Погба, Валенсия, Янг (Лингард, ), Мхитарян (Феллайни, 38), Эррера, Рэшфорд

Предупреждения:

Коста, 88 - Эррера, 20; Янг, 79

Удаления:

нет - Эррера, 35

Судья:

Майкл Оливер (Англия)

Место и дата

13 марта 22:45, Стэмфорд Бридж, Текстовая трансляция

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча

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