Антонио Конте: Что произошло за пределами поля? Это цирк
Главный тренер «Челси»
Антонио Конте после матча ¼ финала Кубка Англии с «Манчестер Юнайтед» (1:0) на
стадионе «Стэмфорд Бридж» высказался об удалении полузащитника соперников
Андера Эрреры.
«На протяжении 25 минут Азар просто не мог играть в футбол, его все время били по ногам. Что это за тактика: выходить и бить соперника? По мне это не футбол.
Порой талантливых игроков пытаются просто запугать. Судьи должны защищать их, чтобы они не заканчивали матч с тяжелой травмой. А удары сзади – это очень опасно.
Что касается того, что произошло за пределами поля – это цирк. Неважно, что делают тренеры. Надо сказать, что четвертый судья хорошо справился с ситуацией. А вообще это вполне нормально для такого рода матчей», – приводит Sky Sports слова Конте.
Напомним, после удаления Эрреры между Конте и главным тренером «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью произошла стычка.
«Челси» вышел в ½ финала Кубка Англии, где сыграет с «Тоттенхэмом».
Матч
Челси - Манчестер Юнайтед - 1:0 (0:0)
Голы
Канте 52 (1:0).
Состав
Челси: Куртуа, Аспиликуэта, Луиз, Алонсо, Кэйхилл, Канте, Виллиан (Фабрегас, 81), Матич, Азар, Мозес (Зума, 90), Коста (Батшуайи, 90)
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Дармиан, Джонс, Рохо, Смоллинг, Погба, Валенсия, Янг (Лингард, ), Мхитарян (Феллайни, 38), Эррера, Рэшфорд
Предупреждения:
Коста, 88 - Эррера, 20; Янг, 79
Удаления:
нет - Эррера, 35
Судья:
Майкл Оливер (Англия)
Место и дата
13 марта 22:45, Стэмфорд Бридж, Текстовая трансляция
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча