Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Локомотив- : -ЦСКА
Футбол  Лестер Сити- : -Севилья
Хоккей  Динамо Москва- : -СКА
Футбол  Ювентус- : -Порту
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Владимир Левитин: Пусть в «Зените» лучше вспомнят, сколько ошибок за последние сезоны допускали в их пользу

Источник:  RT на русскомКомментарии

Судья всесоюзной категории Владимир Левитин прокомментировал работу арбитра Евгения Турбина в матче «Амкар» - «Зенит» (1:0) в 19-м туре РФПЛ.

- «Зенит» проиграл, и в этом матче действительно были ляпы, отразившиеся на результате встречи. Но я считаю, футболисты не вправе так резко высказываться о судействе. Тем более нельзя говорить именно о предвзятости Турбина. Скорее, мы стали свидетелями его недостаточной квалификации. Это и является причиной всех бед. А в «Зените» пусть лучше вспомнят, сколько ошибок за последние сезоны допускали в их пользу. Арбитры относились к команде очень благосклонно.

Луческу действительно постоянно придирается к работе арбитров. Но я хочу сказать, что тренеры вместе с футболистами зачастую сами не слишком хорошо знают правила игры, поэтому им постоянно кажется, что их убивают. В командах РФПЛ должна проводиться разъяснительная работа, чтобы специалисты от судейства указывали людям на все нюансы, смотрели вместе с ними матчи. Да и в целом оценку работе арбитров должны давать независимые специалисты, а не функционеры из департамента судейства и инспектирования, - цитирует Левитина RT. 

Напомним, «Амкар» обыграл «Зенит» со счетом 1:0 благодаря голу Роланда Гиголаева на 33-й минуте. В первом тайме главный судья встречи Евгений Турбин из Москвы не засчитал два гола сине-бело-голубых. Сначала арбитры не увидели, что мяч после удара Хави Гарсии пересек линию ворот, а потом отменили гол Артема Дзюбы, так как пермяки неправильно разыграли свободный удар. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
ЦСКА и «Арсенал» проведут товарищеский матч 26 мартаВо время паузы в чемпионате России «Арсенал» проведет спарринг со московским ЦСКА, сообщает официальный сайт тульского клуба.«Краснодар» из фильмов Тарантино. Колонка Юрия Цыбанева«Краснодар» из фильмов Тарантино. Колонка Юрия ЦыбаневаЗапасайтесь успокоительным на ответный матч кубанцев с «Сельтой». Будет страшно. И вот почему.ВИДЕО ДНЯ: Супергол со штрафного от детей ДанниКапитан «Зенита» Мигель Данни в своем инстаграме выложил видео с голом, который забил его сын в матче против сверстников из финского «Лахти».«Локомотив» поздравил Ндинга с 29-летием«Локомотив» на своем официальном сайте поздравил полузащитника Дельвина Ндинга с днем рождения. Сегодня футболисту исполняется 29 лет.Миллер, Дюков и Луческу обсудят будущее «Зенита» на этой неделеНа этой неделе состоится встреча председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера, президента «Зенита» Александра Дюкова и главного тренера команды Мирчи Луческу, на которой будет обсуждаться вопрос дальнейшего развития питерского клуба, сообщает «Лайф».КДК РФС накажет «Локомотив» за скандирования болельщиками ненормативной лексикиКонтрольно-дисциплинарный комитет РФС рассмотрит скандирования ненормативной лексики болельщиками «Локомотива» в матче 19-го тура РФПЛ против «Краснодара», сообщил глава комитета Артур Григорьянц.«Спартак» лидирует по посещаемости домашних матчей, «Зенит» – второйВ 19-м туре «Спартак» укрепил свое лидерство по посещаемости домашних матчей. Средний показатель красно-белых вырос до отметки 30588 человек.Матч «Спартак» – «Анжи» стал самым посещаемым в 19-м туреМатчи 19-го тура премьер-лиги посетили 96743 зрителя, средняя аудитория одного матча составила 12093. Стадионы заполнились на 49%.Александр Самедов: Не футболисты виноваты в своих высоких зарплатахПолузащитник «Спартака» Александр Самедов высказал свое мнение по поводу высоких зарплат футболистов.Троллинг «Зенита», будни «Спартака» и супергол Аршавина. Пока вы спали (видео)Троллинг «Зенита», будни «Спартака» и супергол Аршавина. Пока вы спали (видео)«Советский спорт» рассказывает о самых интересных событиях в российском футболе.Борис Игнатьев: «Зенит» по-прежнему лихорадитБывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев оценил игру «Зенита» в нынешнем сезоне.Ринат Билялетдинов: «Спартаку» нельзя расслаблятьсяЭкс-наставник «Рубина» Ринат Билялетдинов оценил шансы «Спартака» на чемпионство в этом сезоне.Победа «Челси» над «МЮ» в Кубке Англии, два очка Кучерова и 23 сэйва Бобровского. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра вторника.СМИ сообщают, что Евгений Гинер лишился пальца из-за собакиРуководитель футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер лишился среднего пальца на правой руке. В сети появились фотографии, на которых видна травмированная рука Гинера с наложенной на нее специальной повязкой.Вандерсон: Смолова не хватает, хорошо, что мне удалось забить голНападающий «Краснодара» Вандерсон рассказал о победе над «Локомотивом».Роман Шишкин: Во втором тайме «Краснодар» гнул свою линию и победилЗащитник «Краснодара» Роман Шишкин подвёл итоги потешного матча против московского «Локомотива» (2:1).Юрий Семин: Проиграли матч за 15 минутГлавный тренер «Локомотива» Юрий Семин – по итогам матча 19-го тура против «Краснодара» (1:2).Игорь Шалимов: Во втором тайме думали о «Сельте»Игорь Шалимов: Во втором тайме думали о «Сельте»Вандерсон: Было бы интересно сыграть против АриНападающий «Краснодара» Вандерсон заявил, что хотел сыграть против форварда «Локомотива» Ари.Валерий Карпин: Нужно спросить у Тарханова, как можно за 11 дней устатьБывший главный тренер московского «Спартака» Валерий Карпин прокомментировал заявление наставника «Урала» Александра Тарханова после матча 19-го тура чемпионата России с «Арсеналом» (0:2), который заявил, что причиной поражения его команды стал насыщенный график.
Другие
WADA не будет запрещать спортсменам принимать препараты от астмы
Футбол
«Спартак» лидирует по посещаемости домашних матчей, «Зенит» – второй
Спортивная гимнастика
Мустафина решила продать автомобиль, подаренный за победу на ОИ-2016
Футбол
Александр Самедов: Не футболисты виноваты в своих высоких зарплатах
все новости
Амкар
Амкаркалендарьстатистика
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Владимир Левитин
Владимир Левитинвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости