Владимир Левитин: Пусть в «Зените» лучше вспомнят, сколько ошибок за последние сезоны допускали в их пользу

Судья всесоюзной категории Владимир Левитин прокомментировал работу арбитра Евгения Турбина в матче «Амкар» - «Зенит» (1:0) в 19-м туре РФПЛ.

- «Зенит» проиграл, и в этом матче действительно были ляпы, отразившиеся на результате встречи. Но я считаю, футболисты не вправе так резко высказываться о судействе. Тем более нельзя говорить именно о предвзятости Турбина. Скорее, мы стали свидетелями его недостаточной квалификации. Это и является причиной всех бед. А в «Зените» пусть лучше вспомнят, сколько ошибок за последние сезоны допускали в их пользу. Арбитры относились к команде очень благосклонно.

Луческу действительно постоянно придирается к работе арбитров. Но я хочу сказать, что тренеры вместе с футболистами зачастую сами не слишком хорошо знают правила игры, поэтому им постоянно кажется, что их убивают. В командах РФПЛ должна проводиться разъяснительная работа, чтобы специалисты от судейства указывали людям на все нюансы, смотрели вместе с ними матчи. Да и в целом оценку работе арбитров должны давать независимые специалисты, а не функционеры из департамента судейства и инспектирования, - цитирует Левитина RT.

Напомним, «Амкар» обыграл «Зенит» со счетом 1:0 благодаря голу Роланда Гиголаева на 33-й минуте. В первом тайме главный судья встречи Евгений Турбин из Москвы не засчитал два гола сине-бело-голубых. Сначала арбитры не увидели, что мяч после удара Хави Гарсии пересек линию ворот, а потом отменили гол Артема Дзюбы, так как пермяки неправильно разыграли свободный удар.