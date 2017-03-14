Крис Верстиг: Мне сказали, что раньше клуб одерживал десять побед подряд за семь-восемь лет до моего рождения
Форвард «Калгари»
Крис Верстиг после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (4:3 Б)
высказался о победной серии команды, которая теперь насчитывает десять игр, что
является повторением клубного рекорда 1978 года.
«Мне сказали, что это было за семь-восемь лет до того, как я родился. Классно стать частью таких событий. Плей-офф – наша главная цель, но когда ты добиваешься чего-то такого по ходу сезона, это действительно здорово», – приводит слова Верстига официальный сайт НХЛ.
Отметим, что 30-летний канадец забил решающий буллит в послематчевой серии.
В последний раз «Калгари» выигрывал в десяти матчах подряд за один чемпионат в сезоне 1978/1979. С 14 октября по 3 ноября 1978 года команда, называвшаяся тогда «Атланта Флэймс», также одержала десять побед.
Установить новый клубный рекорд «Калгари» может в ночь на 16 марта в случае победы дома над «Бостоном».
Матч
Калгари - Питтсбург - 4:3 Б. (1:2, 1:0, 1:1, 0:0, 1:0)
Голы:
Шири (Кросби, Гентзел), 2:54 (0:1). Энгелланд (Стэйджан, Чиассон), 13:48 (1:1). Малкин (Куниц, Кессел), 15:51 (1:2). Уайдман (Верстиг, Беннетт), 21:34 (2:2). Годро (Верстиг), 45:22 (3:2). Кросби (Шири, Гентзел), 56:29 (3:3).
Победный буллит:
Верстиг - 4:3.
Место и дата
14 марта 03:00, Скотиабанк Сэддлдоум, Онлайн-трансляция