Крис Верстиг: Мне сказали, что раньше клуб одерживал десять побед подряд за семь-восемь лет до моего рождения

Форвард «Калгари» Крис Верстиг после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (4:3 Б) высказался о победной серии команды, которая теперь насчитывает десять игр, что является повторением клубного рекорда 1978 года.

«Мне сказали, что это было за семь-восемь лет до того, как я родился. Классно стать частью таких событий. Плей-офф – наша главная цель, но когда ты добиваешься чего-то такого по ходу сезона, это действительно здорово», – приводит слова Верстига официальный сайт НХЛ.

Отметим, что 30-летний канадец забил решающий буллит в послематчевой серии.

В последний раз «Калгари» выигрывал в десяти матчах подряд за один чемпионат в сезоне 1978/1979. С 14 октября по 3 ноября 1978 года команда, называвшаяся тогда «Атланта Флэймс», также одержала десять побед.

Установить новый клубный рекорд «Калгари» может в ночь на 16 марта в случае победы дома над «Бостоном».