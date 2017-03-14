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Миллер, Дюков и Луческу обсудят будущее «Зенита» на этой неделе

Источник:  Life.ruКомментарии

На этой неделе состоится встреча председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера, президента «Зенита» Александра Дюкова и главного тренера команды Мирчи Луческу, на которой будет обсуждаться вопрос дальнейшего развития питерского клуба, сообщает «Лайф».

Луческу хочет предложить своих людей на ключевые посты селекционной службы «Зенита», потому что, по словам тренера, не были выполнены его пожелания по селекции линии защиты. 

По информации источника, возможен вариант, при котором румынского специалиста отправят в отставку уже в ближайшее время. И если в ходе разговора Луческу не убедит Миллера в том, что способен вывести команду из кризиса, на встрече в том числе будут обсуждаться условия досрочного расторжения контракта, срок которого истекает в 2018 году. 

После 19 туров «Зенит» на восемь очков отстает от лидера - «Спартака» в турнирной таблице РФПЛ. Ранее питерский клуб вылетел из розыгрышей Лиги Европы и Кубка России.  

Напомним, что Луческу возглавил «Зенит» в мае 2016 года. Ранее румынский специалист работал в донецком «Шахтере».  

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