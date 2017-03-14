ВИДЕО ДНЯ: Супергол со штрафного от детей Данни
Капитан «Зенита» Мигель Данни в своем инстаграме выложил видео с голом, который забил его сын в матче против сверстников из финского «Лахти».
В рамках «Кубка дружбы» «Зенит» встречался с финским «Лахти». Команда 2004 года рождения, в которой выступают дети Мигеля Данни Франсишку и Бернарду, обыграла соперников со счетом 6:2.
Один из голов был забит после розыгрыша штрафного: Франсишку отпасовал на Бернарду, а тот отправил шестой мяч в ворота финской команды.
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