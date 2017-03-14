ВИДЕО ДНЯ: Супергол со штрафного от детей Данни

Капитан «Зенита» Мигель Данни в своем инстаграме выложил видео с голом, который забил его сын в матче против сверстников из финского «Лахти».

Jogada estudada mas com estes meninos tudo se torna mágico 👍🏻🔝👌🏻⚽️ @berny10b @xikof76 Публикация от Danny Gomes (@danny_d10b10f6) Мар 13 2017 в 11:41 PDT

В рамках «Кубка дружбы» «Зенит» встречался с финским «Лахти». Команда 2004 года рождения, в которой выступают дети Мигеля Данни Франсишку и Бернарду, обыграла соперников со счетом 6:2.

Один из голов был забит после розыгрыша штрафного: Франсишку отпасовал на Бернарду, а тот отправил шестой мяч в ворота финской команды.