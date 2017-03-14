Французские регбисты подозреваются в изнасиловании

Как сообщило радио FranceBleuGironde, некая 21-летняя девушка в воскресенье утром написала в полицию Бордо заявление на нескольких регбистов «Гренобля».

В нем она утверждает, что познакомилась с ними в Бордо одном ночном клубе в субботу вечером, где спортсмены отмечали поражение от местного клуба 14:46. Регбисты якобы заставили ее принять наркотики затем «силком увели в одну гостиницу и изнасиловали».

Агентство France Presse, ссылаясь на анонимного источника из прокуратуры Бордо, сообщает, что сейчас «ведется расследование по горячим следам, но пока никому конкретно обвинений не предъявлено».