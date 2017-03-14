Пилоты NASCAR подрались после гонки (видео)

Пилот команды Joe Gibbs Racing Кайл Буш устроил драку с пилотом Penske Racing Джоуи Логано после гонки серии NASCAR в Лас-Вегасе (штат Невада), сообщает Lenta.ru.

На одном из кругов между автомобилями Логано и Буша произошел контакт. В результате Буш потерял много позиций и финишировал на 22-м месте, Логано стал четвертым.

После гонки Буш подошел к Логано и ударил его по лицу. Другие пилоты и сотрудники службы безопасности NASCAR оттащили Логано и утихомирили Буша.

Теперь Бушу грозит наказание. Руководство NASCAR объявило, что изучит видеозапись потасовки Бушем и Логано после гонки NASCAR Cup в Лас-Вегасе.