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Пилоты NASCAR подрались после гонки (видео)

Источник:  Lenta.ruКомментарии

Пилот команды Joe Gibbs Racing Кайл Буш устроил драку с пилотом Penske Racing Джоуи Логано после гонки серии NASCAR в Лас-Вегасе (штат Невада), сообщает Lenta.ru.

На одном из кругов между автомобилями Логано и Буша произошел контакт. В результате Буш потерял много позиций и финишировал на 22-м месте, Логано стал четвертым.

После гонки Буш подошел к Логано и ударил его по лицу. Другие пилоты и сотрудники службы безопасности NASCAR оттащили Логано и утихомирили Буша.

Теперь Бушу грозит наказание. Руководство NASCAR объявило, что изучит видеозапись потасовки Бушем и Логано после гонки NASCAR Cup в Лас-Вегасе.

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