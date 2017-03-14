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Эссьен продолжит карьеру в Индонезии

Источник:  Goal.comКомментарии

Бывший полузащитник «Челси», «Реала» и «Милана» Майкл Эссьен подписал контракт с клубом из Индонезии «Персиб Бандунг». Соглашение рассчитано на один год с возможностью продления.

«Надеюсь, мой переход станет только первым этапом, и другие игроки с мировым именем также приедут в Индонезию. Это хорошее начало для индонезийского футбола и «Персиба».

Спасибо, что пригласили меня. Я воодушевлен и хочу показать все, на что способен», – сказал 34-летний ганец.

Напомним, Эссьен играл за «Бастию» (2000-2003), «Лион» (2003-2005), «Челси» (2005-2012, 2013-2014), «Реал» (2012-2013), «Милан» (2014-2015), «Панатинаикос» (2015-2016).

В начале сезона «Панатинаикос» не включил полузащитника в заявку команды, а осенью клуб и игрок договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию.

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