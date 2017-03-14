«Локомотив» поздравил Ндинга с 29-летием

«Локомотив» на своем официальном сайте поздравил полузащитника Дельвина Ндинга с днем рождения. Сегодня футболисту исполняется 29 лет.

«Мы поздравляем Дельвина с днем рождения! Желаем семейного счастья, благополучия, больших побед на футбольном поле и успехов во всех начинаниях», - говорится в поздравлении «Локомотива».

Ндинга выступает за железнодорожников с 2015 года. В текущем сезоне провел за клуб девять матчей и отдал одну голевую передачу.