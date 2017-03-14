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Анжелик Кербер: Не помню, когда в последний раз играла с Весниной

Источник:  WTAКомментарии

Вторая ракетка мира Анжелик Кербер прокомментировала победу над Полин Парментье из Франции (7:5, 3:6, 7:5) в третьем круге турнира WTA BNP Paribas Open в Индиан-Уэллсе и высказалась о матче с Еленой Весниной.

«Здесь очень жарко, – приводит слова Кербер официальный сайт WTA. – Матч получился трудным, но это была игра высокого уровня с обеих сторон. Полин играла невероятно с первого мяча, и мы обе бились до самого конца.

Я просто рада, что победила и вышла в следующий круг. Она очень коварный соперник. Она много подкручивает мяч, особенно с форхенда. Так что мне потребовалось некоторое время, чтобы привыкнуть к этому.

Думаю, мы обе сыграли на высоком уровне. Эта игра была совершенно не похожа на ту, что была у меня в предыдущем раунде».

Напомним, в 1/8 финала Кербер сыграет с 15-й ракеткой мира Еленой Весниной.

«Это будет еще один хороший матч с Весниной. Не помню, когда в последний раз мы играли друг с другом. Это было давно. Но эта игра станет для меня еще одним вызовом», – добавила Кербер.

Добавим, что счет личных встреч между Весниной и Кербер – 3:1 в пользу немки. В последний раз до этого они играли в 2013 году на турнире в Нью-Хейвене.

Матч

Парментье П. (Франция) - Кербер А. (Германия) - 5:7, 6:3, 5:7

Место и дата

13 марта 21:00, , Онлайн-трансляция

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