ЦСКА и «Арсенал» проведут товарищеский матч 26 марта

Во время паузы в чемпионате России «Арсенал» проведет спарринг со московским ЦСКА, сообщает официальный сайт тульского клуба.

Матч состоится 26 марта в Москве на стадионе «Октябрь» в 15.00.

В июле прошлого года в рамках предсезонной подготовки «Арсенал» и ЦСКА уже встречались на «Октябре». Тот спарринг остался за красно-синими – 3:1.

Напомним, что после 19 туров ЦСКА занимает второе место в чемпионате России, «Арсенал» расположился на 15-й строчке.