Летом «Бавария» снова сыграет с «Арсеналом»

«Бавария» объявила календарь товарищеских матчей в рамках летнего азиатского турне.

В июле действующие чемпионы Германии отправятся в Китай и Сингапур, где проведут четыре игры.

19 июля в Шанхае «Бавария» сыграет с «Арсеналом», которого обыграла в 1/8 финала Лиги чемпионов с общим счетом 10:2.

22 июля в Шеньчжене соперником немцев станет бывший клуб их главного тренера Карло Анчелотти – «Милан», через три дня в Сингапуре «Бавария» проведет матч с еще одним бывшим клубом итальянца – «Челси».

Наконец, 27 июля «Бавария» также в Сингапуре сыграет с «Интером».

По версии клуба из Мюнхена, аудитория болельщиков клуба в Китае насчитывает 135 миллионов.