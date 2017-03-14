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Хэмилтон будет озвучивать мультфильм «Тачки 3»

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Гонщик «Мерседса» Льюис Хэмилтон появится в новой части известного американского мультфильма «Тачки», сообщает Autosport.com.ru.

32-летний британец станет одним из актеров озвучивания в третьей части мультика. Голосом Льюиса будет звучать встроенный помощник, используемый на трассе тренером Молнии Маккуина – Круз Рамирес.

Отметим, что в 2011 году в мультфильме «Тачки 2» Хэмилтон озвучил самого себя в виде гоночной версии автомобиля «Макларена», за который он тогда выступал.

Российская премьера мультфильма «Тачки 3» запланирована на 15 июня.

Добавим, что первая часть «Тачек» вышла в 2006 году, а вторая – в 2011 году.

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