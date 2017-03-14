Хэмилтон будет озвучивать мультфильм «Тачки 3»
Гонщик «Мерседса»
Льюис Хэмилтон появится в новой части известного американского мультфильма «Тачки», сообщает Autosport.com.ru.
32-летний британец станет одним из актеров озвучивания в
третьей части мультика. Голосом Льюиса будет звучать встроенный помощник,
используемый на трассе тренером Молнии Маккуина – Круз Рамирес.
Отметим, что в 2011 году в мультфильме «Тачки 2» Хэмилтон озвучил самого себя в виде гоночной версии автомобиля «Макларена», за который он тогда выступал.
Российская премьера мультфильма «Тачки 3» запланирована на 15 июня.
Добавим, что первая часть «Тачек» вышла в 2006 году, а вторая – в 2011 году.
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