«Зенит» и «Ростов» заключили мировое соглашение по делу Ярошенко

Палата по разрешению споров РФС прекратила рассмотрение дела о переходе из «Зенита» в «Ростов» полузащитника Валерия Ярошенко.

Такое решение было принято в связи с тем, что клубы заключили между собой мировое соглашение. Договор был подписан 13 февраля, а 10 марта Палата по разрешению споров его утвердила, сообщает официальный сайт РФС.

Напомним, «Зенит» требовал от «Ростова» компенсацию за подготовку игрока. По информации СМИ, петербургский клуб рассчитывал получить шесть миллионов рублей. В системе сине-бело-голубых Ярошенко играл за молодежную команду и «Зенит-2».

Полузащитник покинул «Зенит» в статусе свободного агента летом 2016 года. В составе «Ростова» Ярошенко провел один матч в премьер-лиге. 29 октября он отыграл 15 минут в матче против «Амкара» (0:1).

21 февраля 19-летний футболист вместе с Дмитрием Скопинцевым перешел на правах аренды в «Балтику». Клуб ФНЛ арендовал игроков «Ростова» до конца сезона 2016/2017.