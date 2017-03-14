Бой между Минаковым и Силвой состоится 2 июня в Петербурге

Известный российский боец ММА Виталий Минаков 2 июня в Санкт-Петербурге проведет поединок против бывшего бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) бразильца Антонио Силвы.

«Минаков 2 июня проведет бой с Антонио Силвой в Санкт- Петербурге», - сообщили ТАСС в пресс-службе компании Fight Nights.

Напомним, что Минаков за свою карьеру провел 19 поединков и во всех одержал победы. Свой последний поединок он провел против американца Ди Джея Линдермана в феврале 2017 года и победил в третьем раунде техническим нокаутом.

Силва за свою карьеру провел 31 бой (19 побед, 11 поражений, 1 бой признан несостоявшимся). В прошлом году он встречался с Иваном Штырковым и проиграл по очкам.