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Рохо может быть дисквалифицирован за то, что наступил на Азара

Источник:  Daily MailКомментарии

Защитник «Манчестер Юнайтед» Маркос Рохо может получить дисквалификацию за то, что в матче ¼ финала Кубка Англии с «Челси» (0:1) наступил на полузащитника Эдена Азара.

Эпизод произошел во втором тайме матча, когда «Манчестер» уже играл вдесятером и уступал в счете 0:1 после гола Н’Голо Канте.

Рохо бежал за Азаром и после того, как бельгиец упал на газон, задел его грудь правой ногой. Во время матча главный арбитр Майкл Оливер никак не отреагировал на этот момент.

Напомним, на прошлой неделе Футбольная ассоциация (FA) дисквалифицировала защитника «Борнмута» Тайрона Мингса на пять матчей за то, что он наступил на голову форварду «Манчестер Юнайтед» Златану Ибрагимовичу.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча

Матч

Челси - Манчестер Юнайтед - 1:0 (0:0)

Голы

Канте 52 (1:0).

Состав

Челси: Куртуа, Аспиликуэта, Луиз, Алонсо, Кэйхилл, Канте, Виллиан (Фабрегас, 81), Матич, Азар, Мозес (Зума, 90), Коста (Батшуайи, 90)

Манчестер Юнайтед: де Хеа, Дармиан, Джонс, Рохо, Смоллинг, Погба, Валенсия, Янг (Лингард, ), Мхитарян (Феллайни, 38), Эррера, Рэшфорд

Предупреждения:

Коста, 88 - Эррера, 20; Янг, 79

Удаления:

нет - Эррера, 35

Судья:

Майкл Оливер (Англия)

Место и дата

13 марта 22:45, Стэмфорд Бридж, Текстовая трансляция

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