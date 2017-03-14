Роман Широков: Первый раз слышу о попадании в список Макларена

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков опроверг появившуюся в СМИ новость о том, что он принимал запрещенные вещества перед чемпионатом мира 2014 года.

По информации источника, Широков попал в список, опубликованный независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.

- Первый раз об этом слышу, - сказал Широков о попадании в список Макларена. - Тем более доклад Макларена. Я думаю, Макларену и надо звонить, раз я там фигурирую. Если бы моя проба вызвала подозрения в 2014 году, то в тот же день они свои подозрения и высказали бы мне. А когда начинают водить вилами по воде, то через три года оно и проявляется. Если бы я принимал допинг, я бы давно уже не играл. Тем более это были не внутренние пробы, а пробы УЕФА.

Напомним, что Широков пропустил чемпионат мира в Бразилии из-за травмы.