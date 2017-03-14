Долматов стал координатором молодежной команды и старших возрастов школы ЦСКА

Бывший главный тренер ЦСКА Олег Долматов вернулся в клуб. 68-летний специалист будет координатором молодежной команды и старших возрастов школы.

Олег Долматов вернулся в #ЦСКА в качестве координатора молодёжной команды и старших возрастов школы. С возвращением, Олег Васильевич! pic.twitter.com/b5juse3cTg — ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 14 марта 2017 г.

Напомним, Долматов был тренером ЦСКА в 1998-2000 годах. Под руководством Долматова команда стала серебряным призером чемпионата России 1998 года, а через год завоевала бронзовые медали.

После ЦСКА Долматов работал в «Кубани» (2001-2002), «Динамо» из Санкт-Петербурга (2003), «Ворскле» (2003), «Шиннике» (2004-2006), «Локомотиве» (2006), «Ростове» (2007-2009), «Динамо» из Сухуми (2010), «Химках» (2011-2012) и «Черноморце» (2012-2015).

Вместе с «Локомотивом» Долматов также выиграл бронзу чемпионата России (2006).