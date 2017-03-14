Француз Бюке рассудит «Краснодар» и «Сельту» в Лиге Европы
Французская бригада арбитров во главе с Рюдди Бюке назначена на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Краснодар» – «Сельта», сообщает официальный сайт УЕФА.
Помогать Бюке будут Фредерик Кано и Сириль Грингор. Резервным арбитром назначен Николя Дано.
Матч между «Краснодаром» и «Сельтой» пройдет в четверг. Первая игра завершилась со счетом 2:1 в пользу испанцев.
Матч
Место и дата
16 марта 21:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция
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