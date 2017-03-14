На матч «Манчестер Юнайтед» – «Ростов» назначена литовская бригада арбитров

Литовец Гедиминас Мажейка назначен главным арбитром ответного матча 1/8 финала Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Ростовом».

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Помогать Мажейке будут его соотечественники: ассистенты – Витаутас Шимкус и Витенис Казлаускас, дополнительные помощники – Донатас Румшас и Робертас Валиконис, и четвертый арбитр – Довидас Сужеделис.

Напомним, первый матч между этими командами в Ростове-на-Дону завершился вничью (1:1).

Ответная встреча состоится 16 марта на «Олд Траффорд».