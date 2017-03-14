Максим Митрофанов: Надо было всем членам судейской комиссии подарить телевизоры

Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов прокомментировал решение судейской комиссии по спорным эпизодам матча с «Амкаром» (0:1) в рамках 19-го тура РФПЛ.

– Я думаю, все кто смотрел матч – видели, что произошло. Слышал, что наши болельщики подарили телевизоры Будогосскому и Турбину. Может быть, надо было еще и членам судейской комиссии их подарить, потому что неизвестно, видели они матч или нет. Что-то добавить сложно, руководство РФС должно разбираться с этими вопросами. Если их устраивает, как развивается российский футбол, то, наверное, тогда все в порядке, – сказал Митрофанов.

Ранее Контрольно-квалификационная комиссия РФС признала верными ключевые решения арбитров матча между «Амкаром» и «Зенитом».

Напомним, «Амкар» обыграл «Зенит» со счетом 1:0 благодаря голу Роланда Гиголаева на 33-й минуте. В первом тайме главный судья встречи Евгений Турбин из Москвы не засчитал два гола сине-бело-голубых. Сначала арбитры не увидели, что мяч после удара Хави Гарсии пересек линию ворот, а потом отменили гол Артема Дзюбы, так как пермяки неправильно разыграли свободный удар.