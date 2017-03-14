Максим Митрофанов: У Луческу большой кредит доверия. В «Зените» настроены на борьбу за чемпионство

Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов оценил работу Мирчи Луческу на посту главного тренера сине-бело-голубых.

– Луческу – опытный тренер, кредит доверия к нему большой. Понятно, что не все идет гладко, потому что произошло довольно большое обновление состава. Да, есть какие-то сложности, но команда работает и работает напряженно. Все ребята настроены на борьбу за чемпионство. Ну и что, что отрыв 8 очков за 11 туров до конца? Если бояться играть в футбол и постоянно смотреть на отрыв – тогда зачем вообще участвовать в соревнованиях? – сказал Митрофанов в интервью «Матч ТВ».

Напомним, «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 36 очков. Сине-бело-голубые отстают от «Спартака», лидирующего в чемпионате, на восемь очков. В РФПЛ подопечные Луческу не смогли выиграть три последних матча. После ничьих с «Ростовом» и ЦСКА (оба – 0:0) «Зенит» проиграл в Перми «Амкару» (0:1).

Ранее петербургский клуб вылетел из плей-офф Лиги Европы. В 1/16 финала «Зенит» по сумме двух матчей проиграл «Андерлехту». В Бельгии сине-бело-голубые потерпели поражение со счетом 0:2, а в Петербурге выиграли 3:1.