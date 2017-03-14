Кристина Младенович: Теперь я веду в личных встречах с Халеп, с игроками из топ-5 такое происходит не так часто

26-я ракетка мира Кристина Младенович прокомментировала свою победу над Симоной Халеп из Румынии (6:3, 6:3) в матче третьего круга турнира WTA BNP Paribas Open в Индиан-Уэллсе.

«У нас всегда очень упорные матчи, – приводит слова Младенович официальный сайт WTA. – Теперь я веду 2:1 в наших личных встречах. Это не так часто происходит в соперничестве с игроками из топ-5.

Для меня это большая победа. Я уверенно держалась, возвращала сложные мячи и играла смело. Я идеально выполнила свой план на игру. Порой я действовала надежно, заставляла соперницу играть самой и рисковать. А иногда, когда я играла укороченные мячи, входила в корт и сильно пробивала с форхенда. Думаю, это хорошо сработало в этом матче».

В 1/8 финала соперницей Младенович станет 38-я ракетка мира Лорин Дэвис из США, которая выбила из борьбы Юлию Гергес из Германии.