Денис Попов: Все, кто недооценивал «Ростов» – ему проиграли. Нужно верить и болеть за наших

Бывший нападающий ЦСКА Денис Попов поделился ожиданиями от ответного матча «Манчестер Юнайтед» - «Ростов» в 1/8 финала Лиги Европы.

- «Ростов» – хорошая команда, и недооценивать ее нельзя, кто ее недооценивал – все ей проиграли. Каждая игра новая, и шансы всегда 50 на 50. Все говорили: ну да, «Барселона» в порядке, но отыграть 4 мяча у «ПСЖ» – это много. Единицы, кто сказал: а почему нет? Однако смог же «ПСЖ» забить 4 – почему и «Барселоне» было не забить 4, 5 или вообще 6?

И «Ростов» тоже нельзя хоронить раньше времени, нельзя говорить, что «Манчестер Юнайтед» пройдется по нему катком, тем более, как вы сами видите, «МЮ» выступает нестабильно. Как все будет, покажет игра, а нам надо верить и болеть за наших – думаю, это им поможет, и дай бог они пройдут дальше, - цитирует Попова портал «Евро-Футбол.ру».

Напомним, первый матч между этими командами в Ростове-на-Дону завершился вничью (1:1).

Ответная встреча состоится 16 марта на «Олд Траффорд».





