Первый тестовый матч в «Лужниках» может пройти летом 2017 года

Первый тестовый матч на стадионе «Лужники» может пройти летом 2017 года, сообщил руководитель департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев.

«Стадион «Спартак» готов давно, там уже проходят матчи регулярного чемпионата России.

«Лужники» – уже на завершающей стадии готовности, и я думаю, что в мае-июне уже финишные работы будут завершены, и будем готовиться к проведению первого тестового матча на этом стадионе», – приводит слова Гуляева агентство городских новостей «Москва».

Напомним, в результате реконструкции вместимость стадиона «Лужники» увеличится до 81 тысячи зрителей.

Ранее стало известно, что после реконструкции «Лужники» официально откроются товарищеским матчем Россия – Аргентина, который предварительно запланирован на 11 ноября.