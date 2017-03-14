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Определились все победители региональных квалификаций к The Kiev Major

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Завершились закрытые региональные квалификации к турниру The Kiev Major.

Победители региональных квалификаций:

Юго-Восточной Азия: Team Faceless, TNC Pro Team.
СНГ: Virtus.pro
Европа: Team Secret
Южная Америка: SG e-sports
Северная Америка: Team Onyx.
Китай: iG Vitality, Invictus Gaming.

Напомним, что прямые приглашения на турнир получили Wings Gaming, OG, Ad Finem, Team Liquid, Evil Geniuses, Digital Chaos, NewBee и Team VG.J.

The Kiev Major пройдет с 27 по 30 апреля в Национальном дворце искусств «Украина». Призовой фонд турнира составит 3 миллиона долларов.

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