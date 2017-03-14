Определились все победители региональных квалификаций к The Kiev Major

Илья «Lil» Ильюк: Лучше бы сделали Европа+СНГ на 2 слота, было бы с кем покатать в «дотан»

Игрок команды Virtus.pro Илья «Lil» Ильюк поделился мнением о том, какой должен быть формат закрытых квалификаций к The Kiev Major.