Боб Арум: Надеюсь, бой Пакьяо – Хан состоится в ноябре

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум прокомментировал ситуацию вокруг поединка Мэнни Пакьяо - Амир Хан.

- Можно сказать определенно, что бой Пакьяо - Хан не состоится в апреле. Надеюсь, что он может быть организован в ноябре. Я предложил Мэнни провести промежуточный бой летом и сейчас жду его ответ, - заявил Арум.

Напомним, две недели назад и Пакьяо, и Хан подтвердили информацию о том, что поединок между ними состоится 23 апреля в ОАЭ. Однако потенциальные инвесторы вечера не смогли предоставить финансовые гарантии.

Ранее сообщалось, что летний бой Мэнни может быть организован в России.





