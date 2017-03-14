Боб Арум: Надеюсь, бой Пакьяо – Хан состоится в ноябре
Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум прокомментировал ситуацию вокруг поединка Мэнни Пакьяо - Амир Хан.
- Можно сказать определенно, что бой Пакьяо - Хан не состоится в апреле. Надеюсь, что он может быть организован в ноябре. Я предложил Мэнни провести промежуточный бой летом и сейчас жду его ответ, - заявил Арум.
Напомним, две недели назад и Пакьяо, и Хан подтвердили информацию о том, что поединок между ними состоится 23 апреля в ОАЭ. Однако потенциальные инвесторы вечера не смогли предоставить финансовые гарантии.
Ранее сообщалось, что летний бой Мэнни может быть организован в России.
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