Александр Бубнов: Самедов стал окупать свой трансфер

Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил игру полузащитника Александра Самедова в первых матчах за «Спартак».

- Новичок красно-белых забил хороший гол и в целом выглядел неплохо в матче с «Анжи» (1:0). Этот мяч должен придать ему еще больше уверенности, а самое главное - Самедов стал окупать свой трансфер, проявляя себя в важные моменты, - цитирует Бубнова Sportbox.

Напомним, что Самедов вернулся в «Спартак» в январе 2017 года, до этого он выступал за «Локомотив», «Динамо» и «Москву».

«Спартак» победил «Анжи» в 19-м туре РФПЛ со счетом 1:0 и оторвался от ближайших преследователей в турнирной таблице на восемь очков.